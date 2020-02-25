Украина На границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего: "Закидают камнями?"

2020-02-25 16:51 432

 

На западной границе Украины назрел новый коллапс из-за распространения коронавируса по Европе

Так, с 25 февраля украинские пограничники усилили меры контроля на границе. В частности, на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области, через который чаще всего въезжают автобусы из Италии, у приезжих начали проверять температуру. Очевидцы утверждают, что из-за этого на границе уже успели образоваться огромные очереди.

При этом ожидается, что в ближайшее время аналогичные проверки начнутся на всех пунктах пропуска Украины. Издание «Страна» сообщает, что в неделю через Закарпатье проезжает от 500 до тысячи «итальянских»» автобусов, которые везут передачки и деньги от заробитчан, а также самих работников.

Теперь пограничники проверяют инфракрасными датчиками весь транспорт, уделяя особенное внимание этим автобусам.

Многие водители недовольны тем, как это сказывается на скорости пропуска через границу. Кроме того, они начинают переживать из-за того, что их могут заподозрить на коронавирус.

«И без проверок температуры очереди в последнее время, а теперь даже не знаю, как будет. Спасибо хоть термометры не ртутные, так бы точно по полдня стояли (именно в "Тисе" под Новый год были многокилометровые очереди). И что, если будет температура просто из-за простуды, меня изолируют? Или, может, если не откуплюсь, "сдадут" местным жителям, которые закидают камнями?», - пожаловался один из водителей Игорь Яценко.

Сами заробитчане, которые возвращаются в Украину из Европы, тоже начинают опасаться, что их отправят на карантин.

«После Новых Санжар я уже ничему не удивлюсь, а тут еще главный пограничник типа пошутил, что будут нас сдавать на растерзание. Те, кто живет в Италии давно, не собираются в Украину, только на Пасху, и то теперь не факт, что поедут, пошел такой слух, что всех, кто едет из Италии будут отправлять на карантин на две недели», - призналась львовянка Татьяна Гелей, которая сейчас живет в Италии.

 При этом пограничники жалуются на отсутствие у них нормальных средств защиты.
«У нас только маски, перчатки и датчик. Респираторов, как обещали, пока не выдали. То есть, есть риск заразиться, если действительно будут зараженные. Как определить коронавирус, никто не знает…А вообще - бардак, толком неясно, что делать с теми, у кого обнаружат температуру», - рассказал сотрудник Чопского пограничного отряда.

Отметим, что за последние несколько дней Италия стала эпицентром коронавируса в Европе, что может представлять серьезную опасность для Украины, так как в этой стране живет и работает много наших соотечественников.

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