Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров

Если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорятся о поединке - они заработают огромные деньги
Суммарный гонорар участников составит £ 77 млн – это примерно € 92,4 млн, сообщает The Sun.
К слову, Фьюри, 22 февраля, отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри – Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.
На счету 31-летнего Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе. У 30-летнего Джошуа 23 победы и одно поражение.
Ранее мы писали, что промоутер Эдди Хирн рассказал, каким видит ближайшее будущее своего подопечного Энтони Джошуа.
Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с Кубратом Пулевым. После этого Джошуа должен встретиться с Тайсоном Фьюри, если тот победит Деонтея Уайлдера и в третьем поединке.
Ну а после этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Александра Усика, претендующего на пояс WBO.
Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри».
Правда, помимо Усика эти планы также не нравятся Бобу Аруму, который хочет перенести третий бой Фьюри и Уайлдера с лета на осень на новый стадион в Лас-Вегасе.