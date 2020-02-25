Спорт Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров

2020-02-25 20:00 57

Если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорятся о поединке - они заработают огромные деньги

Суммарный гонорар участников составит £ 77 млн – это примерно € 92,4 млн, сообщает The Sun.

К слову, Фьюри, 22 февраля, отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри – Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе. У 30-летнего Джошуа 23 победы и одно поражение.

Ранее мы писали, что промоутер Эдди Хирн рассказал, каким видит ближайшее будущее своего подопечного Энтони Джошуа.

Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с Кубратом Пулевым. После этого Джошуа должен встретиться с Тайсоном Фьюри, если тот победит Деонтея Уайлдера и в третьем поединке.

Ну а после этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Александра Усика, претендующего на пояс WBO.

«Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года.

Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри».

Правда, помимо Усика эти планы также не нравятся Бобу Аруму, который хочет перенести третий бой Фьюри и Уайлдера с лета на осень на новый стадион в Лас-Вегасе.