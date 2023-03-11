ВОЙНА В Украине Александр Усик согласился на меньший гонорар за бой с Тайсоном Фьюри, но выдвинул условие

2023-03-11 16:12

Украинский боксер Александр Усик обратился в видеообращении к Тайсону Фьюри, где согласился на меньший гонорар за возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира, при условии пожертвования Украине 1 миллиона фунтов, передает УНН со ссылкой на страницу в Twitter.

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"Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам», – заявил Усик.

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Бой Усика с Фьюри под угрозой срыва, поскольку стороны не могут договориться по финансовым вопросам.