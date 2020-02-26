Украина Мера пресечения задержанным 20 февраля в Новых Санжарах еще не избрана

2020-02-26 10:41 135

В Отделе коммуникации полиции Полтавской области опровергли обнародованную ими ранее информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в виде ареста. 

"Сегодня в рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде г.Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, после столкновений 20 февраля правоохранители сообщили о подозрении шести лицам. В том числе одному мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") УКУ. Его 22 февраля отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.

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