Политика СМИ Под Гончаруком снова зашаталось кресло. Зеленский якобы уже нашел замену премьер-министру

2020-02-26 10:13 162

Как сообщают сразу несколько изданий со ссылкой на собственные источники на Банковой, президент Украины может назначить бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Его кандидатуру Владимир Зеленский якобы рассматривает уже длительное время. Есть мнение, что причина в нехватке голосов в Верховной Раде за такое назначение.

По данным источников СМИ, переговоры с Тигипко о назначении еще продолжаются. Так, Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве сообщает, что Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко. Источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжались.

LB.ua передает, что Гончарук должен уйти по собственному желанию.

"Этот вопрос решен. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал источник во власти.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.

По данным источника издания в парламенте, голоса за назначение есть есть. Тигипко будет представлять президент, и зал его поддержит.

В свою очередь УП пишет, что решение об обновлении Кабмина решится в ближайшие две недели.

По данным издания, президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Гончаруком – оставлять или менять.

"В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку", - говорится в сообщении.

Поданным УП, Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился". Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

При этом отмечается, что в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

"А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить. Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера", - пишет УП.

СПРАВКА:

Сергей Тигипко с декабря 2002-го два года занимал пост главы Национального банка Украины. За время политической карьеры был членом СНБОУ, входил в составы и руководил различными правительственными комиссиями, советами и комитетами. Представлял Украину в межправительственных структурах СНГ. В ноябре 2004-го ушел из большой политики. Сосредоточился на управлении собственным большим бизнесом - финансовой группой ТАС, в которую входили ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховая компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд других активов. В 2010 году Тигипко провел успешную кампанию и занял третье место на президентских выборах. После выборов получил пост вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010-го в результате начавшейся админреформы стал вице-премьер-министром - министром социальной политики. 12 января 2016 года наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) назначил Сергея Тигипко председателем правления.