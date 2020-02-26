Украина Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

2020-02-26 17:00 126

 

Количество заражений коронавирусом в Китае снижается, а в мире - растет. Вего зафиксировано около 81 тысяч случаев.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире впервые превысило исуточный показатель в Китае. Об этом сообщил в среду, 26 февраля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет Интерфакс.

По данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.

В Украине случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус

2020-02-26 17:30 57

Коронавирус подошел к западной границе Украины - зафиксирован первый случай в Румынии

2020-02-26 14:45 198

Эпидемия коронавируса в Италии: в стране уже 11 подтвержденных жертв

2020-02-26 11:14 456

Пересекающим границу Украины будут мерять температуру - первые признаки коронавируса

2020-02-26 08:12 288

Еще новости в разделе "Украина"

В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус

2020-02-26 17:30 57

Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

2020-02-26 17:00 126

В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек

2020-02-26 16:30 99

В Україні вперше на аукціоні продаватимуть літак

2020-02-26 15:12 147
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус 2020-02-26 17:30 57
Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям 2020-02-26 17:00 126
В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек 2020-02-26 16:30 99
В Україні вперше на аукціоні продаватимуть літак 2020-02-26 15:12 147

Лента

17:30 В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус
17:00 Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям
16:30 В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек
15:46 В ГБР создают специальное управление по расследованию дел Евромайдана
фото 15:13 В Румынии паника из-за коронавируса, люди массово скупают консервы и крупы
15:12 В Україні вперше на аукціоні продаватимуть літак
14:45 Коронавирус подошел к западной границе Украины - зафиксирован первый случай в Румынии
14:21 Киев будет добиваться у Казахстана выдачи Кеннета Алибека
18+ 14:12 Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство»
фото + видео 13:44 Украинец облил себя бензином и поджог перед Офисом Зеленского в Киеве