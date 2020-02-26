Украина В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус

2020-02-26 17:30 45

 

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали об условиях, при которых различные коронавирусы становятся чувствительными к окружающей среде.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что все коронавирусы остаются стабильными в замороженном состоянии. А некоторые из них даже переносят температуру в -20°C. Также, исследования, проведенные с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что они могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

В то же время большинство из них очень чувствительно к температуре приготовления пищи - +70°C.

"Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи", - подчеркнули в Минздраве.

Также было отмечено, что наиболее возможными переносчиками уханьского коронавируса являются летучие мыши. При этом вирус уже преодолел межвидовой барьер и промежуточными носителями также могут быть домашние или одомашненные животные.

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