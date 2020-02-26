Украина В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены

2020-02-26 19:30 177

Из-за распространения коронавируса в мире в Украине резко вырос спрос на медицинские маски. Из-за этого в некоторых аптеках они уже полностью раскуплены, а другие продавцы взвинтили на них цены. В частности, пользователи соцсетей отмечают, что в онлайн-магазинах можно купить упаковку медицинских масок на 50 штук, заплатив за нее до одной тысячи гривен. Тогда как ранее цена составляла около 50 гривен.

Об этом пишет УНИАН в среду, 26 февраля.

Один из жителей Херсона в соцсети пожаловался на то, что с трудом нашел в продаже маски. Стоимость одной составила 12 гривен. А в Днепре в нескольких аптеках масок в наличие не оказалось, но провизоры обнадежили, что ожидают товар.

Напомним, что о вспышке нового коронавируса в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.