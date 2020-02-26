Украина В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены

2020-02-26 19:30 177

 

Из-за распространения коронавируса в мире в Украине резко вырос спрос на медицинские маски. Из-за этого в некоторых аптеках они уже полностью раскуплены, а другие продавцы взвинтили на них цены. В частности, пользователи соцсетей отмечают, что в онлайн-магазинах можно купить упаковку медицинских масок на 50 штук, заплатив за нее до одной тысячи гривен. Тогда как ранее цена составляла около 50 гривен.

Об этом пишет УНИАН в среду, 26 февраля.

Один из жителей Херсона в соцсети пожаловался на то, что с трудом нашел в продаже маски. Стоимость одной составила 12 гривен. А в Днепре в нескольких аптеках масок в наличие не оказалось, но провизоры обнадежили, что ожидают товар.

Напомним, что о вспышке нового коронавируса в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ

2020-02-25 08:11 624

Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить

2020-02-13 19:30 19521

В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются

2020-02-10 16:30 9054

Стало известно, сколько денег украинские заробитчане перечислили домой в прошлом году

2020-02-04 16:30 636

Еще новости в разделе "Украина"

Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

2020-02-26 20:00 240

В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены

2020-02-26 19:30 177

Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий

2020-02-26 18:30 228

В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус

2020-02-26 17:30 327
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности 2020-02-26 20:00 240
В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены 2020-02-26 19:30 177
Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий 2020-02-26 18:30 228
В Минздраве рассказали, при каких температурах гибнет коронавирус 2020-02-26 17:30 327

Лента

22:30 Министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину
22:00 В Минске обсудили угрозу коронавируса на Донбассе
21:30 Больше, чем зарплата Трампа. Глава Укргидроэнерго заработал в 2019 году 16 миллионов гривен
21:00 Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма
20:30 Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше
20:00 Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
19:30 В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены
19:00 Коронавирус в Европе: список стран
18:30 Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий
18:00 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке