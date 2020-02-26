Политика В Минске обсудили угрозу коронавируса на Донбассе

2020-02-26 22:00 111

 

Переговорщики обсудили введение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий на линии разграничения.

Гуманитарная подгруппа контактной группы по Украине на заседании в Минске в среду, 26 февраля, обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

Украинская сторона заявила, что установила все необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью, и призвала противоположную сторону принять аналогичные меры.

Контактная группа также обсудила боестолкновение в Луганской области на прошлой неделе.

"Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста", - сообщила Олифер, отметив, что попытка прорыва линии разграничения, осуществленная 18 февраля может поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Также продолжается обсуждение новых участков разведения.

Кроме того, на заседании обсуждались списки удерживаемых лиц.

В Украине случаев заражения коронавирусом официально не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.

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