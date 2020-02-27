Украина Запасы газа в хранилищах Украины уменьшились до 15,6 млрд кубов, было более 21

2020-02-27 11:42 102

Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 15,6 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС 27 февраля.

За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 30,68 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 29,380 млн кубов газа. Почти весь этот объем получен из Словакии – 21,234 млн кубов. Из Польши получено 896 тысяч кубов, а из Венгрии – 7,250. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,181 млн куб. м газа.

Напомним, 2 ноября Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. Тогда из-за похолодания потребление газа в стране увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. В 2019 году Украина подготовилась к зиме, увеличив запасы газа в ПХГ в 2,5 раза – до 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища были заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.

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