Украина На границе Украины провели температурный скрининг 75 тысячам человек

2020-02-27 15:46 138

Пограничники провели температурный скрининг 75 тысячам граждан, въезжающих в страну.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала 112 Украина, ситуация на границе стабильная и контролируемая, повышенной температуры или признаков заболеваний не обнаружено.

"К счастью, за минувшие сутки ни одного человека, который бы имел повышенную температуру тела или признаки заболеваемости, мы не обнаружили. Отмечу, что температурному скринингу всего было подвергнуто почти 75 тыс. человек, которые следовали на въезд в Украину", - отметил спикер ГПСУ.

Напомним, на днях в Украине начали проверять на границе всех граждан, въезжающих из стран, где зафиксирован коронавирус. Кроме измерения температуры, у граждан берут контакты, чтобы впоследствии узнать об их самочувствии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рада решила провести заседание комитета на границе с Крымом

2020-02-12 17:00 1527

фото Водитель пытался вывезли на оккупированный Донбасс крупную сумму валюты

2019-11-12 14:46 1479

Украинцев ждут жесткие проверки на границе с Венгрией

2019-10-30 21:00 1431

Бацька готовит ответ на размещение в Литве военного контингента США у границ Беларуси

2019-10-23 13:12 1218

Еще новости в разделе "Украина"

На улицы Киева выйдут спецпатрули, украинцам грозят огромные штрафы: важное предупреждение

2020-02-27 17:30 27

Все регионы готовы к приему больных коронавирусом - Минздрав

2020-02-27 16:30 102

На границе Украины провели температурный скрининг 75 тысячам человек

2020-02-27 15:46 138

Офис Генпрокурора сообщил о раскрывшихся новых обстоятельствах в деле Гандзюк

2020-02-27 15:14 177
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На улицы Киева выйдут спецпатрули, украинцам грозят огромные штрафы: важное предупреждение 2020-02-27 17:30 27
Все регионы готовы к приему больных коронавирусом - Минздрав 2020-02-27 16:30 102
На границе Украины провели температурный скрининг 75 тысячам человек 2020-02-27 15:46 138
Офис Генпрокурора сообщил о раскрывшихся новых обстоятельствах в деле Гандзюк 2020-02-27 15:14 177

Лента

17:30 На улицы Киева выйдут спецпатрули, украинцам грозят огромные штрафы: важное предупреждение
17:00 Коронавирус в Италии - после встречи с прихожанами заболел Папа Римский
16:30 Все регионы готовы к приему больных коронавирусом - Минздрав
15:46 На границе Украины провели температурный скрининг 75 тысячам человек
15:14 Офис Генпрокурора сообщил о раскрывшихся новых обстоятельствах в деле Гандзюк
КАРТА 14:45 Оппозиция отбила у армии Асада стратегически важный город в провинции Идлиб
14:12 Эвакуации украинцев из-за коронавируса в Италии не будет, - консульская служба МИД
13:44 Экономист, предсказавший кризис 2008 года оценил последствия и потери от коронавируса
13:16 Стали известны реальные затраты на карантин для эвакуированных в Новых Санжарах
12:43 Глава Укрэнерго со скандалом уходит в отставку - не согласен с политикой