Украина На границе Украины провели температурный скрининг 75 тысячам человек

2020-02-27 15:46 138

Пограничники провели температурный скрининг 75 тысячам граждан, въезжающих в страну.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала 112 Украина, ситуация на границе стабильная и контролируемая, повышенной температуры или признаков заболеваний не обнаружено.

"К счастью, за минувшие сутки ни одного человека, который бы имел повышенную температуру тела или признаки заболеваемости, мы не обнаружили. Отмечу, что температурному скринингу всего было подвергнуто почти 75 тыс. человек, которые следовали на въезд в Украину", - отметил спикер ГПСУ.

Напомним, на днях в Украине начали проверять на границе всех граждан, въезжающих из стран, где зафиксирован коронавирус. Кроме измерения температуры, у граждан берут контакты, чтобы впоследствии узнать об их самочувствии.