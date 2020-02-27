Украина Офис Генпрокурора сообщил о раскрывшихся новых обстоятельствах в деле Гандзюк

2020-02-27 15:14 174

Как сообщает Офис генпрокурора, правоохранители провели 10 обысков и объявили новые подозрения фигурантам дела о деятельности преступной организации в Херсонской области, в частности – бывшему помощнику нардепа предыдущих созывов Игорю Павловскому.

Cледственные действия прошли по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Так, 26 февраля 2020 года было сообщено о подозрении четырем лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

"По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины). Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств", – говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации – бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщается о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам. Кроме того, 26 февраля суд разрешил перевести в учреждение предварительного заключения в городе Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.