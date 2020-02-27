Украина СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса

2020-02-27 22:00 147

 

Совет нацбезопасности опубликовал список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:

Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.

Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.

Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.

Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.

Ранее в Минздраве заявили, что все регионы готовы к приему больных коронавирусом. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На случай роста количества больных ведомство спланировало перепрофилирование больниц.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

От коронавируса в Италии умерли 17 человек, 650 – заражены

2020-02-27 23:00 81

В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 363

Новый коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

2020-02-27 19:30 306

Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран

2020-02-27 18:30 411

Еще новости в разделе "Украина"

СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса

2020-02-27 22:00 147

Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков

2020-02-27 21:30 234

В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

2020-02-27 21:00 237

В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 363
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса 2020-02-27 22:00 147
Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков 2020-02-27 21:30 234
В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности 2020-02-27 21:00 237
В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник 2020-02-27 20:15 363

Лента

23:00 От коронавируса в Италии умерли 17 человек, 650 – заражены
22:00 СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса
21:30 Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков
21:00 В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности
20:30 Доллар готовит новый удар, в обменниках переполох: что будет с курсом валют в марте
20:15 В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник
20:00 В Минобразования рассказали, будут ли увольнять массово учителей-пенсионеров из школ
19:30 Новый коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ
19:00 Экс-нардеп казак Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве
18:30 Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран