Зараженных коронавирусом в Украине будут перевозить на карантинном вертолете

Людей с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС, - сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире ТВ.
"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил министр.
По его словам, за один рейс такой вертолет может взять 4-6 больных.
"Это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров, то есть, по сути, по всей территории страны... И специалисты готовы работать в самых суровых условиях", - добавил Аваков.
Он также уточнил, что вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.