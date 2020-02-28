Украина Зараженных коронавирусом в Украине будут перевозить на карантинном вертолете

2020-02-28 14:12 198

Людей с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС, - сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире ТВ.

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил министр.

По его словам, за один рейс такой вертолет может взять 4-6 больных.

"Это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров, то есть, по сути, по всей территории страны... И специалисты готовы работать в самых суровых условиях", - добавил Аваков.

Он также уточнил, что вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.