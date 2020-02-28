Политика Сегодня Порошенко явился по вызову на допрос в Госбюро расследований

2020-02-28 11:14 261

Пятый президент и нардеп Петр Порошенко 28 февраля явился на допрос в Госбюро расследований.

"Мы, как я и обещал вчера, сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования", - сказал Порошенко перед допросом.
Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что экс-президента вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей.

Напомним, на прошлой неделе суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР. Его защита это решение обжаловала, но суд ходатайство не удовлетворил.

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