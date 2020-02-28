Украина Что показали пробы на коронавирус госпитализированных в Черновцах

2020-02-28 13:16 243

У госпитализированных с пневмонией в Черновцах, которые прибыли из Италии, китайский коронавирус нового типа не обнаружили.

Как сообщил губернатор области Сергей Осачук в, у больных взяли четыре анализа.

"Рад сообщить буковинцам, что все 4 анализы проведены по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавирус", -пишет Осачук в своем ФБ.

Таким образом, официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине нет. При этом за границей вирус обнаружили у пяти украинцев.