Украина Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус

2020-03-01 10:30 300



В Минздраве отметили, что вакцинация от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о лечении нового коронавируса. Об этом она сказала в интервью "Громадське".

По ее словам, лечение должно происходить по рекомендациям врача.

"По поводу гриппа и коронавируса ВОЗ рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и у него началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - объяснила министр.

Она подчеркнула, что вакцинация от гриппа все равно помогает в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в стране повышенный эпидемиологический уровень гриппа, вакцинация все равно помогает. В начале февраля полутора тысяч человек вакцинировались, на прошлой неделе было более 200", - добавила глава Минздрава.

Напомним, Скалецкая рассказала, кто будет оплачивать лечение украинцам, заболевшим коронавирусом. Она заверила, что все люди, которые находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно.

Как сообщалось, по словам главы Кабинета министров Алексея Гончарука, все области Украины готовы к возможному обнаружению нового коронавируса COVID-19, а все соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения.