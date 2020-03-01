Украина Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус

2020-03-01 10:30 300


В Минздраве отметили, что вакцинация от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о лечении нового коронавируса. Об этом она сказала в интервью "Громадське".

По ее словам, лечение должно происходить по рекомендациям врача.

"По поводу гриппа и коронавируса ВОЗ рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и у него началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - объяснила министр.

Она подчеркнула, что вакцинация от гриппа все равно помогает в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в стране повышенный эпидемиологический уровень гриппа, вакцинация все равно помогает. В начале февраля полутора тысяч человек вакцинировались, на прошлой неделе было более 200", - добавила глава Минздрава.

Напомним, Скалецкая рассказала, кто будет оплачивать лечение украинцам, заболевшим коронавирусом. Она заверила, что все люди, которые находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно.

Как сообщалось, по словам главы Кабинета министров Алексея Гончарука, все области Украины готовы к возможному обнаружению нового коронавируса COVID-19, а все соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление

2020-03-01 14:00 81

В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек

2020-03-01 13:30 177

В Китае вылечили половину больных коронавирусом

2020-03-01 09:30 246

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 15:00 705

Еще новости в разделе "Украина"

Прощеное воскресенье: как отмечать и что нельзя делать в день перед Великим Постом

2020-03-01 12:30 240

Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус

2020-03-01 10:30 300

Отключают банкоматы, терминалы и Privat24: что произошло в ПриватБанке

2020-03-01 09:00 567

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 15:00 705
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Прощеное воскресенье: как отмечать и что нельзя делать в день перед Великим Постом 2020-03-01 12:30 240
Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус 2020-03-01 10:30 300
Отключают банкоматы, терминалы и Privat24: что произошло в ПриватБанке 2020-03-01 09:00 567
В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус 2020-02-29 15:00 705

Лента

14:00 В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление
13:30 В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек
13:00 Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках
12:30 Прощеное воскресенье: как отмечать и что нельзя делать в день перед Великим Постом
12:00 Индексация пенсий с 1 марта. Кому повысят выплаты
11:30 Украинцам ужесточат правила въезда в Россию с 1 марта: что изменится
11:00 Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин
10:30 Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус
10:00 В США заключен контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины
09:30 В Китае вылечили половину больных коронавирусом