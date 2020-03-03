Украина В Украине подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом нового типа - симптомы COVID-19 и как уберечься

2020-03-03 12:16 483

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве сообщил, кто китайский вирус нового типа уже в стране. По его данным, COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

"26 февраля мужчина возвращался через румынский аэропорт. В румынском аэропорту провели температурный скрининг, температура у мужчины была нормальная. После этого он через государственный пограничный пункт въезда в Украину вернулся в Черновицкую область", - рассказал Ляшко.

По его словам, в Черновицкой области мужчине также дополнительно провели температурный скрининг, взяли опросник и также сообщили памятку о самоизоляции, поскольку человек путешествовала по странам, в которых были зарегистрированы случаи коронавируса.

"Семья, которая путешествовала, это были мужчина и женщина, они самоизолировали, и буквально через 2 дня после самоизоляции у мужчины появились симптомы, которые говорили о том, что может возникнуть болезнь коронавирусной инфекции. Он по алгоритму, который утвержден, и есть на территории всей страны, по памятке самоизоляции обратился за консультацией к семейному врачу", - отметили в Минздраве.

После этого мужчина получил у семейного врача консультации и продолжал их выполнять, пожелания или рекомендации врача, до 29 числа, когда на ночь появились определенные симптомы, которые нуждались в дополнительной консультации в инфекционной больнице. Была вызвана "скорая", приехала бригада, которая определена управлением здравоохранения именно для выезда и транспортировки больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Затем больной был доставлен в определенную госпитальную базу, которая определена приказом управления здравоохранения Черновицкой области. Во время медицинского осмотра были забраны биологические для исследований.

В Черновицкой ОГА сообщили, что связались с румынскими коллегами для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим коронавирусом украинцем.

"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (больной и его жена) сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - сказал глава ОГА Сергей Осадчук.

Он заверил, что в Украине есть все условия, чтобы противодействовать вызовам в виде коронавируса, и, по его словам, область была к этому готова.

Сначала в воскресенье 1 марта было проведено тестирование быстрыми тестами на грипп А и Б, после этого было проведено тестирование на грипп методом полимеразной цепной реакции и забраны пробы, которые доставлены в вирусологическую лабораторию в Центр общественного здоровья Минздрава", - добавил Ляшко.

"Вчера я говорил, что у нас есть 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось в одного человека. Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологическую лабораторию ВОЗ. Случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами, с которыми контактировал этот человек. Контактных человек немного, о всех известно местным эпидемиологам, и сейчас они реально работают с контактными лицами. Все другие находятся в режиме самоизоляции", - говорит врач.

Также Ляшко добавил, что никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло в связи с появлением коронавируса в Украине.

"Мы работаем в штатном режиме. По нашим алгоритмам мы находимся в той же фазе развития эпидемии, когда мы говорим, что у нас регистрируются единичные случаи завезенной коронавирусной инфекции. У нас в дальнейшем отработан четкий алгоритм, что мы делаем, когда будет зафиксирована передача внутри страны и когда будет зафиксирован за пределам определенной административной территории, района, города, области. Четкие алгоритмы правительством предусмотрены, и мы их будем соблюдать", - говорит медик.