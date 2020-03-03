Украина Из-за подтвержденного случая коронавируса в Украине изменили правила вызова Скорой помощи

2020-03-03 13:12 2100

Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то машина скорой помощи будет приезжать на такие вызовы.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, передает Украинская правда.

Также он добавил, что "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - говорит Луфер.

Напомним,  в Украине уже официально подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заболел мужчина в Черновицкой области.

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