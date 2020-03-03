Украина В Черновцах соседи требуют выселения жены зараженного коронавирусом

2020-03-03 22:30 258

 

Местные жители считают, что самоизоляции недостаточно и требуют, чтобы жену заболевшего коронавирусом поместили в больницу.

В Черновцах местные жители устроили акцию протеста под зданием, где в самоизоляции находится жена мужчины, который стал первым официально подтвержденным в Украине пациентом с новым коронавирусом. Об этом во вторник, 3 февраля.

Несколько десятков человек собрались под подъездом многоэтажного дома, где расположена квартира, в которой находится женщина. Люди требуют поместить ее в больницу. Большинство участников акции жители этого же дома.

"Говорят, что нет у нее симптомов. Вы понимаете, что даже если она не болеет, то все равно может быть переносчиком", - заявляют люди.

К ним прибыл городской голова Алексей Каспрук и пытался объяснить, что ситуация контролируется. Люди же в свою очередь утверждают, что женщина выходила на улицу и к ней приходили родители.

 

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Позже врач заболевшего коронавирусом украинца рассказал, как вел себя пациент.

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