ВОЙНА В Украине Республиканцы хвалят Зеленского, но требуют аудита военной помощи - Politico

2022-12-22 16:00

Президент Владимир Зеленский "доволен" своим визитом в США. При этом часть республиканцев настроены требовать аудит средств, которые США предоставляют Украине.

"Его встречи с президентом Байденом были искренними и поддерживающими. Совместное заседание было замечательным, и он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", - говорится в статье издания Politico.

При этом указано, что хоть Зеленского и встретили тепло в Конгрессе США, но не некоторые республиканцы еще не были готовы взять на себя обязательства оказывать Украине финансовую поддержку.

"Очевидно, есть беспокойство, что деньги идут не по назначению. Средства налогоплательщиков, которые идут куда-то, будь то внутри страны или за границу, заслуживают пристального внимания", - заявил представитель меньшинства в Палате представителей Стив Скализе.

Отмечается, что республиканцы поддерживают Зеленского, украинскую армию и украинцев в борьбе с российскими оккупантами, но в то же время требуют тщательной проверки десятки миллиардов долларов, которые США уже потратили.

Визит Зеленского в США - что известно

Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил свой первый иностранный визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отправился в США на встречу с президентом Джо Байденом.

Президент Украины выступил перед американским Конгрессом, а также провел пресс-конференцию с Байденом, который заявил об одинаковом видении мира вместе с президентом Украины. В свою очередь Зеленский пообещал, что в 2023 году стоит ожидать переломного момента в войне.

Кроме того, Белый дом выделил Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 1,85 миллиарда долларов, который включает ЗРК Patriot.