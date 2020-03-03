Что известно про главного претендента на место Гончарука: фото и биография

2020-03-03 22:45 417

Вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль является главным претендентом на должность премьер-министра, которую сейчас занимает Алексей Гончарук.Ранее сообщалось, что Гончарук уже написал заявление про отставку. Позже информацию подтвердил спикер Рады дмитрий Разумков.

Биография

44-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Закончил национальный университет Львовская политехника. Кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Стажировался и учился за границей, в частности, в Германии - по программе подготовки менеджеров, а также по программе немецкого министерства экономики и энергетики.

В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации. После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В январе 2018 года стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля 2020 года Шмыгаля назначили вице-премьером.

Декларация о доходах

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.

Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове. На нее оформлен жилой дом на 215 квадратных метров, несколько земельных участков и нежилое здание площадью более 400 квадратных метров. Екатерина также обладает Land Rover 2016 выпуска стоимостью почти 832 000 гривен. В 2018 году жена Шмыгаля задекларировала 200 000 дохода от отчуждения движимого имущества.