Украина Зараженный китайским коронавирусом житель Черновцов пошел на поправку

2020-03-04 13:44 300

Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в среду, 4 марта.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Ранее врачи Черновцов рассказали, как лечат коронавирус у первого заболевшего в Украине.

Жену пациента с коронавирусом забрали на обсервацию из-за протестов соседей.