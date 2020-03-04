Мир Китайский коронавирус быстро мутирует - COVID-19 становится более агрессивным и живучим

2020-03-06 08:34 132

В новом виде коронавируса произошло около 150 изменений с начала вспышки болезни в Китае, передает научный журнал National Science Review.

Китайские ученые проанализировали геномы COVID-19 и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство изменений произошли в последнее время. Установлено, что коронавирус разделился на два подтипа: L - наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%. Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, но его частота снизилась к началу января.

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По мнению ученых, вмешательство человека оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. При этом сравнительная распространенность подтипа S возросла в силу более слабого селективного давления.

"Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, - изначальная версия SARS-CoV-2", - говорят ученые.

По словам специалистов, подтип L более агрессивен, чем подтип S, а вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки.

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