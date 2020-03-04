фото Опубликован состав нового Кабмина
2020-03-04 19:00 195
В новом Кабмине останутся Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська
Появился состав нового Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.
Согласно списку, в новом Кабинете министров останутся несколько членов предыдущего правительства Алексея Гончарука.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.