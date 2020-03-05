Мир ВОЗ обновил данные по эпидемии китайского коронавируса в мире

2020-03-05 08:40 198

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 2223 новых случая заражения COVID-19 в мире, 120 из которых приходятся на Китай.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 марта, информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

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В целом от инфекции, вызываемой коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае и 214 - по всему миру.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии.