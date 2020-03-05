Украина В Украине стартует автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД - Аваков раскрыл детали новых штрафов

2020-03-05 12:43 171

В Украине закончился период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В первые 45 дней камеры будут работать в режиме информирования и предупреждения. После этого в стране заработает процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер по всей стране.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране", - написал министр МВД в своем блоге.

По его словам, такие меры необходимы для сокращения количества гибели людей на дорогах. Сегодня на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году ДТП унесли жизни 3454 человек.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - считает Аваков.