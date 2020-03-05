Украина Беспилотники ОБСЕ засекли под Луганском запрещенные российские "Грады"

2020-03-05 15:13 231

Беспилотники СММ ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области зафиксировали реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода.

Как говорится в отчете ОБСЕ , 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле населенного пункта Краснолучский, 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне возле населенного пункта Миусинск, 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта на юго-запад от населенного пункта Садовый. 3 марта патруль миссии зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской обл.

Кроме того, 2 марта беспилотник увидел 11 танков (Т-64Б/Т-64БМ – 8 ед., Т-72 – 3 ед.), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка",122 мм) на полигоне возле населенного пункта Миусинск.

Напомним, 3 марта патруль СММ зафиксировал 2 танка (Т-72) на полигоне возле населенного пункта Круглик. Вооружение было размещено с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения. Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования российской федерации продолжают грубо нарушать минские договоренности, размещая вооружение как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения.