Украина Поисками пропавших из отдела полиции 10 тысяч долларов занялось ГБР

2020-03-06 13:44 135

Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность к исчезновению 10 тысяч долларов правоохранителей в отделе Харьковской полиции.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению 10000 долларов", - сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении с ее квартиры 26 тыс. долларов. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. Его же дочери правоохранители вернули только 16 тыс. долларов США, вместо 26 тыс.", - сообщили в пресс-службе.