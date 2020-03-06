Украина Водителей ожидают новые штрафы: официальное заявление

2020-03-07 12:00 207

 

Украинских водителей ждет очередное нововведение - в ближайшее время полностью запустят систему полной автоматической фиксации нарушений на дорогах на фото и видео.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в блоге на "Украинской правде".

Отмечается, что сейчас проводится финальное тестирование системы фиксации, затем начнется переходный период в 45 дней, когда водителям будут только сообщать о нарушениях и предупреждать о наличии на дороге камер.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фото- видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения", - указал министр.

Арсен Аваков добавил, что после переходного периода начнется полноценная работа системы и нарушители на дорогах начнут получать штрафы.

"Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране… Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах", - уточнил он.

Также он опубликовал статистические данные о гибели людей на дорогах, согласно которым лишь в 2019 году вследствие нарушений ПДД погибло 3,5 тысяч человек на территории страны.

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