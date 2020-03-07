Украина видео Жена первого в Украине пациента с коронавирусом заявила, что ему становится хуже

2020-03-07 14:00 195

 

Первый в Украине пациент, у которого был найден коронавирус, сейчас пребывает в больнице. Его жена находится в обсервации. Медики говорят, что состояние больного стабильное, но женщина опровергает информацию и опасается, что мужу хуже.

Об этом сообщает ТСН, соответствующий сюжет опубликован в YouTube.

Исполняющая обязанности главы Черновицкого лабораторного центра Наталья Гопко говорит, что состояние мужчины стабильное. По ее словам, температура больного не повышалась.

Жена пациента это отрицает. Она сейчас находится в обсервации, с мужем на постоянной телефонной связи. Женщина говорит, что его состояние ухудшилось, он под капельницей.

"Сделали ему флюорографию. Лежит он сейчас под капельницей. Голос ослаблен. Очень ослаблен по сравнению с двумя днями назад. Есть подозрение, что воспалительный процесс уже начался. Его состояние, такое ощущение, что ухудшается, но не улучшается", - рассказала жена инфицированного.

Женщина просит показать, как лечат мужа: "Возможно нет таких специалистов, возможно, кто-то приедет, чтобы больше освещать: чем его лечат, как его лечат, какие анализы".

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