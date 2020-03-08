Украина В Черновицкой области озвучили результаты тестов на коронавирус у шести человек

2020-03-08 10:30 180

В субботу, 7 марта, в Черновицкой области у шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 тесты показали негативный результат. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты проводились в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты были получены сегодня.