Украина МИД обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса

2020-03-09 18:00 318

МИД Украины дал рекомендации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает Хвиля, об этом говорится на сайте МИД Украины.

Таким образом, украинцам рекомендуют воздержаться временно от поездок в страны или отдельных территорий государства, которые наиболее пораженные коронавирусом.

В МИД также подчеркнули что украинцам, продолжающим находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, а также избегать посещения пораженных заболеванием регионов.

Вдобавок к этому в министерстве советуют сообщить в ближайшее дипломатическое учреждение Украины о своем местонахождении и оставить контактные данные, а также зарегистрироваться на вебресурсе «Друг». К тому же советуют следить за рекомендациями касательно ситуации в отдельных странах, размещенных на сайте ведомства.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновение угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта — cons_or@mfa.gov.ua», – подчеркивается в сообщении.

В МИД также настаивают на необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ и органов здравоохранения Украины.

Ранее «Хвиля» сообщала, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 110 тысяч, почти 62 тысячи человек – вылечились.

Напомним, Коронавирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин, ведь от него умерло 2,8% зараженных мужчин и 1,7% женщин.

К тому же, более высокая смертность у мужчин наблюдается и относительно широкого диапазона инфекций, включая грипп. Ученые считают, что это может быть частично связано с тем, что состояние здоровья мужчин в среднем хуже, нежели у женщин из-за образа жизни, а также вредных привычек вроде курения.

При этом сообщалось, что глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.