США перебросила в Европу тяжелые самолеты-невидимки B-2 Spirit

США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, которая расположена на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.
По данным американского военного командования, самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Вайтмен в штате Миссури.
B-2 Spirit, которые будут дислоцироваться на нескольих авиабазах, окажут поддержку в боевых операциях НАТО. Количество отправленных бомбардировщиков не разглашается.
Напомним, 29 февраля в Польше начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 с участием американских военнослужащих и техники ВС США. Учения прошли на случай возможного российского ядерного удара по Европе.
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