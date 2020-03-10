Украина Коронавирус на Донбассе: под "подозрение" попал автобус из Москвы

2020-03-10 21:30 150

 

Оккупанты устроили изолятор в одной из больниц Горловки

На Донбассе, где ранее обнаружили женщину, у которой подозревают коронавирус, пассажиров, ехавших с ней в автобусе из Москвы, отправили на карантин в одну из больниц Горловки.

Как сообщили в так называемом "Минздраве "ДНР", людей отправили на карантин из-за того, что в автобусе ехал человек, недавно вернувшийся из Китая.

Также мы сообщали о том, что 9 марта на границе оккупированных районов Донбасса с Россией была госпитализирована женщина с высокой температурой, прибывшая из Китая

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"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус", – говорится в сообщении.

 

 

Женщину отправили под медицинское наблюдение в инфекционное отделении одной из больниц. По состоянию на утро 10 марта у нее зафиксировали температуру 37,2, однако других симптомов заболевания не отметили.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине первый случай заражения вирусом зафиксировали у жителя Черновцов, который с женой вернулся из отдыха в Италии. Сейчас его состояние стабильное, однако симптомы до сих пор сохраняются.

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