Коронавирус видео Американский инфекционист о коронавирусе Covid-19: Все только начинается

2020-03-15 16:30 273
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Американский инфекционист Майкл Остерхолм дал лаконичное, но очень содержательное интервью в подкасте Джо Рогана, которое очень доступно объясняет почему коронавирус Covid-19 требует крайне серьезного отношения.

Нужно понимать текущее положение деле в том плане, что все только начинается. В плане боли, болезни и смертей — это только лишь начало. Относительно того, что мы наблюдаем в Китае, то как только в Китае прекратится карантин, то все вернется на круги своя.

Он также опроверг скептиков, которые указывают, что грипп убивает намного больше людей. «Это лишь начало», — указал Майкл Остерхолм, — фактический прогноз, который мы можем дать, коронавирус в 10-15 раз хуже гриппа. Понадобится порядка 48 млн. госпитализаций при 96 млн случаев заражений и 480 тыс. летальных исходов. Все это возможный прогноз на протяжении от 3 до 7 месяцев, учитывая нынешнюю ситуацию». «К этому нужно относиться серьезно», — сделал вывод врач.

Он также привел примеры, что в Китае смертность среди мужчин курильщиков была в 5 раз выше, чем среди некурящих.

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видео Американский инфекционист о коронавирусе Covid-19: Все только начинается 2020-03-15 16:30 273

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