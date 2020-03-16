Украина Во Львове сегодня закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

2020-03-16 12:16 195
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Во Львове с понедельника, 16 марта, городская власть решила закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок в рамках мер противодействия распространению коронавируса Covid-19.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято.

Ранее глава Минздрава Илья Емец опубликовал экстренное обращение в связи с коронавирусом. Министр предлагает ряд мер, среди которых - закрытие заведений общественного питания и ТРЦ. Работать должны только аптеки и продуктовые магазины. Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрание людей в группах до 10 человек.

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