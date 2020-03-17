Мир Как спасают от заражения COVID-19 главу Пентагона США и его первого зама

2020-03-19 12:43 192
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Министр обороны США Марк Эспер и его первый заместитель Дэвид Норквист будут общаться с подчиненными исключительно через видеосвязь для избежания возможности заражения коронавирусом COVID-19. 

"Министр обороны и его заместитель будут физически изолированы, поскольку мы стараемся создать пространство безопасности вокруг них", – сообщил старший пресс-секретарь оборонного ведомства США Джонатан Гофман, передает Укринформ.

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Это означает, что взаимодействие с топ-руководителями ведомства в служебных вопросах будет происходить путем видеосвязи. 

Представитель минобороны сообщил, что в целом в вооруженных силах США подтверждено 37 случаев COVID-19.

Напомним, общее количество больных в Соединенных Штатах превысило 4 тысячи, 71 человек умер.

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