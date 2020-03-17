Коронавирус фото В Киеве с рук продают маски по 50 гривен

2020-03-17 17:00 198

Предприимчивый мужчина возле столичной станции метро Почайна, продающий медицинские маски на проезжей части, попал на фото в соцсети.

В Киеве, ставшие дефицитными медицинские маски, сегодня можно было купить, не выходя из автомобиля.

За такую услугу придется заплатить 50 гривен. За столько продает одну маску торговец, находящийся возле станции метро Почайна.

На мужчину обратила внимание Анастасия Браткова и опубликовала фото на своей Facebook-странице.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили бизнесменов при перепродаже масок.

Напомним также, что из Украины пытались вывезти полторы тонны защитных масок.

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