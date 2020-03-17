Коронавирус фото В Киеве с рук продают маски по 50 гривен

2020-03-17 17:00 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Предприимчивый мужчина возле столичной станции метро Почайна, продающий медицинские маски на проезжей части, попал на фото в соцсети.

В Киеве, ставшие дефицитными медицинские маски, сегодня можно было купить, не выходя из автомобиля.

За такую услугу придется заплатить 50 гривен. За столько продает одну маску торговец, находящийся возле станции метро Почайна.

На мужчину обратила внимание Анастасия Браткова и опубликовала фото на своей Facebook-странице.

 

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили бизнесменов при перепродаже масок.

 
Напомним также, что из Украины пытались вывезти полторы тонны защитных масок.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 93

В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

2020-03-17 16:30 195

Метро Киева закроют на карантин до апреля - дата и время остановки

2020-03-17 13:44 267

ПОЛНЫЙ СПИСОК Куда в Киеве свозят людей с подозрением на коронавирус COVID-19

2020-03-17 10:39 474

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

2020-03-17 20:30 63

Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 93

Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$

2020-03-17 19:36 117

Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня

2020-03-17 19:30 132
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома 2020-03-17 20:30 63
Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой 2020-03-17 20:00 93
Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$ 2020-03-17 19:36 117
Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня 2020-03-17 19:30 132

Лента

20:37 Утверждено снижение тарифов на отопление
20:30 Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
20:00 Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой
19:36 Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$
19:30 Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня
19:00 Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев
18:30 Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
18:00 Официальная гривня упала ниже 27 за доллар
17:30 УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
фото 17:00 В Киеве с рук продают маски по 50 гривен