Украина Утверждено снижение тарифов на отопление

2020-03-17 21:00 264

Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.

Тарифы на тепло снижены для 22 теплоснабжающих компаний на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ во вторник, 17 марта.

Проект постановления о снижении тарифов был одобрен еще на открытом заседании 21 февраля и размещен на сайте НКРЭКУ для замечаний и предложений. В это время в связи с уменьшением цены на природный газ НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов. В результате изменились тарифы на тепловую энергию для потребителей, отмечают в НКРЭКУ.

"Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21.02.2020 г. снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с действующими с 17.01.2020 г.", - разъяснили в Нацкомиссии.

Для Киевтеплоэнерго тариф на производство теплоэнергии для населения снижен с 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львовтеплоэнерго (ТЭЦ-1) - с 1026,12 до 810,32. Подробнее тарифы можно посмотреть в приложении к обоснованию к принятым постановлениям НКРЭКУ.

Напомним, что ранее регулятор установил минимальные цены доставки газа. С января украинцы стали получать отдельную платежку за доставку газа, в том числе те, кто им не пользуется.

Также сообщалось, что в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет. Правительство в текущем году намерено отменить льготной цены 90 копеек за первые 100 кВт-ч.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше