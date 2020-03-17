Украина Утверждено снижение тарифов на отопление

2020-03-17 21:00 264
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.

Тарифы на тепло снижены для 22 теплоснабжающих компаний на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ во вторник, 17 марта.

Проект постановления о снижении тарифов был одобрен еще на открытом заседании 21 февраля и размещен на сайте НКРЭКУ для замечаний и предложений. В это время в связи с уменьшением цены на природный газ НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов. В результате изменились тарифы на тепловую энергию для потребителей, отмечают в НКРЭКУ.

"Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21.02.2020 г. снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с действующими с 17.01.2020 г.", - разъяснили в Нацкомиссии.

Для Киевтеплоэнерго тариф на производство теплоэнергии для населения снижен с 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львовтеплоэнерго (ТЭЦ-1) - с 1026,12 до 810,32. Подробнее тарифы можно посмотреть в приложении к обоснованию к принятым постановлениям НКРЭКУ.

Напомним, что ранее регулятор установил минимальные цены доставки газа. С января украинцы стали получать отдельную платежку за доставку газа, в том числе те, кто им не пользуется.

Также сообщалось, что в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет. Правительство в текущем году намерено отменить льготной цены 90 копеек за первые 100 кВт-ч.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин уличили в присвоении несуществующих заслуг касательно снижения цен на отопление

2020-03-03 18:30 648

В Киевтеплоэнерго пояснили платежку за отопление в январе в Киеве на 53 тысячи

2020-02-26 09:11 687

Соглашение о Brexit окончательно утверждено в ЕС

2020-01-30 18:00 2325

В Кабмине заявили о первом за все годы независимости реальном снижении цен

2020-01-10 11:13 1440

Еще новости в разделе "Украина"

Утверждено снижение тарифов на отопление

2020-03-17 21:00 264

Курс Нацбанка: Гривна резко пошла вниз

2020-03-16 21:30 627

МИД назвал точное число украинцев, которые заражены коронавирусом

2020-03-16 14:15 21354

Во Львове сегодня закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

2020-03-16 12:16 384
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Утверждено снижение тарифов на отопление 2020-03-17 21:00 264
Курс Нацбанка: Гривна резко пошла вниз 2020-03-16 21:30 627
МИД назвал точное число украинцев, которые заражены коронавирусом 2020-03-16 14:15 21354
Во Львове сегодня закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС 2020-03-16 12:16 384

Лента

22:30 Врач прокомментировала вероятность длительного инкубационного периода коронавируса
22:00 В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных
21:30 Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$
21:00 Утверждено снижение тарифов на отопление
20:30 Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
20:00 Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой
19:30 Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня
19:00 Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев
18:30 Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
18:00 Официальная гривня упала ниже 27 за доллар