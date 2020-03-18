Коронавирус Как правильно изолироваться в квартире - 5 ошибок, которые нельзя допустить

2020-03-18 19:20 276



Даже в четырех стенах можно оставаться активным и счастливым

Добровольное самоотстранение от общества – один из немногих эффективных способов остановить распространение коронавируса. Так утверждают медики. Для тех, кто постоянно жаловался, что мало бывают дома, и возмущался, что нужно ездить в офис через весь город, наступило благословенное время. Теперь они могут без угрызений совести уйти в пещеру и наслаждаться одиночеством.

А что делать тем, кто приходил домой только переночевать? "Вести.ua" собрали список ошибок, которых стоит избегать, чтобы сохранить душевное спокойствие и к концу карантина не превратиться в мумию.

Впадать в отчаяние

Почему изоляция пугает? Человек лишен своей привычной активности и круга общения. Свободного времени стало значительно больше, а решать, как его использовать, становится каждодневной задачей. Человеку нужно разобраться, чем заполнить свою новую жизнь и как прожить ее с пользой. Подобное ощущение безысходности бывает, когда свалишься с температурой, и единственное, что тогда можно делать, это лежать. Но вы же не больны! И в однокомнатной квартире вам может открыться целый мир. Перебрать тысячи фотографий – только представьте, сколько лайков можно будет собрать, разделаться с кучей хлама на балконе, перекрасить стены, а сколько фильмов можно пересмотреть, сколько новых людей встретить в Сети. Когда карантин закончится, вы с ностальгией будете вспоминать это время.

Обрастать мхом

Ура! Наконец-то не нужно вставать на полтора часа раньше, чтобы совершить помывочный ритуал и перед выходом на работу нарисовать себе счастливое лицо. Не нужно думать, что надеть, и с полдороги возвращаться, потому что в зеленых брюках и розовой кофте с капюшоном чувствуешь себя как-то не так. Ты больше не просиживаешь часы в салонах, чтобы нарастить ресницы и ногти, не покупаешь коробками вечно рвущиеся колготки и душный тройной пушап. Можно ходить в пижаме 24/7 и экономить на косметике. Но прогнозы – неблагоприятные. Во-первых, вы больше потратите, чтобы стать собой прежней. Во-вторых, коллеги ждут не дождуться, чтобы увидеть вас безоружной. Поэтому если чувствуете, что уж слишком расслабились, попросите их организовать видеоконференцию. Пусть под столом вы в растянутых штанах, зато сверху – королева.

Искать выход в холодильнике

"Как пережить самоизоляцию? – Накупить побольше вкусняшек". Совет не самый дельный. Особенно, для тех, кто долгие годы борется с пристрастием к этим самым "вкусняшкам". Отягчающим обстоятельством в этом случае будет полный отказ от физической активности, ведь теперь работать можно без отрыва от кровати. Но тогда по окончании карантина придется полностью обновлять гардероб – ни в одну старую вещь ваше "новое" тело не поместится. Поэтому сохраняйте привычный режим питания и помните, что в офисе вы не сидите восемь часов подряд, прикованным к столу. Если не получается, избавьтесь от всех печеньев и чипсов и готовьте только на раз, тогда можно ходить к холодильнику бесконечно, а так и до нормы в 10 тысяч шагов недалеко.

Думать, что ты такой один

Оставаться 24 часа в сутки дома – одному или с семьей – может оказаться вызовом, который нелегко принять. Так, в Китае печальным итогом эпидемии коронавируса стали не только смерти людей, но и разрушенные браки. Конечно, думать о том, что кто-то страдает еще больше, не выход, у каждого – свой болевой порог, и только ему одному решать, как переживать временные неудобства. Но если вы знаете, что ваши друзья или близкие смотрят на мир куда пессимистичней, чем вы, поддержите их в сложную минуту. Коронавирус-истерия закончится, а дружба останется навсегда.

Лишать себя кислорода

Не выходить из дома вообще – плохая идея, подумайте, куда вы будете девать мусор – не выбрасывать же его из окна? На небе призывно светит солнце, деревья стремительно зеленеют, а ты сидишь и думаешь, что зима была так себе, весна пройдет в заточении, а, может, и все лето. Кожа станет бледно-фиолетовой, и ты превратишься в вампира. Но выходить на улицу и дышать свежим воздухом не только можно, но и нужно. Правда, с соблюдением определенным правил. Наверняка рядом с вашим домом есть безлюдная зеленая зона, поэтому обязательно идите и гуляйте. Само собой, избегайте скоплений людей, соблюдайте дистанцию, лишний раз не хватайтесь за поверхности общего доступа, мойте и дезинфицируйте руки. Хорошее настроение и свежий загар на лице вам обеспечены.

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