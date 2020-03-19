Коронавирус видео В Бергамо крематории не справляются с количеством погибших, тела вывозят на военных грузовиках

2020-03-19 18:33 99
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В итальянском Бергамо тела погибших от коронавируса начали вывозить за город на военных грузовиках, из-за того что местный крематорий не справляется с количеством жертв.

Об этом сообщает итальянское новостное агентство ANSA, ссылаясь на свидетельства местных жителей.

Согласно имеющейся информации, военные доставляют тела погибших в другие регионы страны.

 

«Крематорий Бергамо работает на полную мощность 24 часа в сутки, за это время получается кремировать 25 погибших. Очевидно, что ему не удается справиться с количеством жертв, которые поступают в последние дни», — цитирует спикера администрации города Бергамо издание Sky News.

По последним данным, в мире зафиксировано 220,846 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 35,713 — в Италии, которая стала второй страной в мире по количеству инфицированных.

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