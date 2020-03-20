Украина видео Карантин в Украине: По городам пустили спецавтомобили оповещения

2020-03-20 13:15 195
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По улицам городов Украины начали курсировать специальные автомобили для информирования людей о необходимости соблюдать карантин.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, украинцам рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать места скопления людей, носить маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров и помнить о правилах личной гигиены.

Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности являются противодействием распространению коронавирусной инфекции.

 Также в пресс-службе МВД Украины сообщают, что спасатели продолжают инспектировать объекты массового пребывания людей по соблюдению противоэпидемических мероприятий, проводить дезинфекцию улиц и сооружений и осуществляют информационно-разъяснительную работу среди населения.

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Украина

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