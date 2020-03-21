Украина В Киеве скончалась знаменитый социолог Ирина Бекешкина

2020-03-21 11:03 186
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Сегодня, 21 марта, стало известно, что в Киеве ушла из жизни знаменитый украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. 4 февраля ей исполнилось 68 лет.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, специалист в области политической и электоральной социологии.

Работала в фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 1996 года. Автор свыше 100 научных работ.

В 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook выразила свои соболезнования родным, друзьям и близким покойной.

"Какая болезненная и неожиданная новость! Фонд Демократические инициативы сообщает о том, что умерла Ирина Бекешкина.

Человек ценностный, честный, открытый, мудрый! Человек, который был примером порядочности и профессионализма для многих, к мнению которого хотелось прислушаться, в глубину понимания которой всегда верилось...

Ирина Эриковна, кланяюсь Вашему служению, склоняю голову в знак памяти и уважения, искренне сочувствую родным, близким, коллегам! Вечная и света и память! Покойтесь С Богом", - написала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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