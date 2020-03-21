Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА

Высший институт здоровья Италии опубликовал статистику о том, каков возраст умерших во время эпидемии коронавируса в стране.
Об этом пишет в своем ЖЖ журналист Андрей Мальгин.
Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. 71,6% умерших - это мужчины и 28,4% - женщины. Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице. График показывает, что после 70 лет летальность значительно увеличивается.
Решающую роль играет наличие хронических патологий, уже существовавших у умерших от инфекции COVID-19 пациентов. Наиболее распространенные хронические патологии у умерших (надо учитывать, что сочетание нескольких факторов увеличивает вероятность плохого исхода):
ишемическая кардиопатия - 37,3%
мерцательная аритмия - 26.5%
перенесенный инсульт - 8,2%
артериальная гипертензия - 76,5%
сахарный диабет - 37,3%
деменция - 4,5%
хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%
рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%
хроническая гепатопатия - 7%
хроническая почечная недостаточность - 17,5%
Приведена также статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание. Их пять:
кровохарканье - 4%
диарея - 4%
одышка - 83%
кашель - 45%
повышенная температура - 80%
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