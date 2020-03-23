Коронавирус документ Киевлянам выдали спецпропуска для проезда в общественном транспорте

2020-03-23 10:14 369

С понедельника, 23 марта общественный транспорт Киева перевозит пассажиров только по спецпропускам. Проезд разрешен только тем, кто работает на объектах критической инфраструктуры - медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.

Другие граждане пользоваться пассажирским транспортом на время ограничений не смогут. Киевляне уже получили такие пропуска. К ним прилагается карта движения и несколько официальных документов.

Также известно, что проезд для тех, кто получил спецпропуска не будет бесплатным.

В КГГА призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецбилетов, не "брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи.

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