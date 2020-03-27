Украина Карантин В Украине: Еще одну область перекрывают бетонными блоками и блокпостами

2020-03-27 12:41 285

В Хмельницкой области во всех районах, которые находятся по периметру области, отныне будут работать пропускные пункты. Они будут оставаться там на все время карантинных мероприятий, передает "Голос Украины".

На одиннадцати пунктах пропуска постоянно будут находиться полицейские и спасатели. С ними будут и медработники, а в случае необходимости – представители других служб.

Дежурные могут останавливать для проверки транспорт, проверять температуру пассажиров. Они должны выявлять и тех, кто нарушает правила карантина – самовольно оставил места лечения или самоизоляции.

Напомним, что въезды и выезды в Полтаве перекрывают бетонными блоками и блокпостами, на которых будут дежурить силовики и медики. После объявления чрезвычайной ситуации в Полтавской области планируют поставить 19 карантинных постов.

Также в Радомышле Житомирской обл., где обнаружили случай заражения коронавирусом, установили блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

Закарпатскую область закрывают на карантин в связи с распространением коронавируса, в самоизоляции там находятся свыше 7 тыс. лиц.

Перекрывается автомобильное движение на Удоцком перевале (автодорога Н-13 Львов - Самбор - Ужгород) и Торунском перевале (автодорога Р-21 Долина - Хуст). На Яблунецком перевале (автодорога Н-09 Мукачево - Рогатин - Львов) и Абранском перевале (автодорога М-06 Киев - Чоп) всем, кто въезжает на территорию области, будут измерять температуру.

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