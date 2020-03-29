Коронавирус фото Вокзал в Киеве оцепили, 700 украинцев оказались "в заложниках": первые подробности и кадры

2020-03-29 11:00 573
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На центральный железнодорожный вокзал Киева утром 29 марта прибыл поезд из России с 700 пассажирами, которые решили вернуться домой на время карантина

Кадры события появились в популярных телеграм-каналах. Отмечается, что территорию вокзала оцепили полиция и люди в химзащите, готовится проверка всех пассажиров - будут измерять температуру.

"Потом пассажиры, у которых не будет обнаружено симптомов, смогут покинуть поезд и вокзал. Те украинцы, которые не смогли попасть на поезд, будут отправлены маршрутками - до границы из Москвы. А там пересаживаться на маршрутку, которая повезет по Украине", - говорится в сообщении телеграм-канала Pavlovsky News.

 

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