Коронавирус фото В Украине созданы выездные лаборатории - тестировать на COVID-19 будут на дому

2020-03-30 13:16 48
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Минздрав создал в Украине 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. 

"Было дано поручение создать мобильные бригады в каждой области, в каждом районе. Они созданы для того, чтобы брать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано 567", - сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Эти бригады будут выезжать к пациенту, брать у него образцы и передавать их в вирусологические лаборатории, которые будут проводить исследования.

Сейачс в Украине зафиксировали 480 случаев COVID-19. Больше всего случаев в Черновицкой области.

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Коронавирус

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