Коронавирус фото Устроившим бунт в аэропорту туристам с Бали удалось сбежать из киевского отеля

2020-03-31 08:43 231

Часть пассажиров, которые накануне прилетели из столицы Катара Дохи и согласились на обязательную двухнедельную обсервацию, сбежали из отеля Казацкий в центре Киева, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По их информации, у отеля Казацкий пытаются с помощью Нацгвардии как-то изолировать туристов, устроивших бунт в самолете и аэропорту. Но не смотря на это некоторым туристам удалось покинуть отель с сумками и уехать на такси.

Ранее сообщалось, что в Борисполе 50 пассажиров отказываются от обсервации, их держат в самолете. Часть прибывших ночью украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа, позже они согласились на карантин.

Отметим, что туристы, вернувшиеся в Киев с Бали, заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации. Пассажир Тарас Гончаренко рассказал, что чартерный рейс они оплатили самостоятельно. Теперь им рекомендуют платную обсервацию в двух отелях, и одну бесплатную.

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